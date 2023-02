PF acha três digitais em minuta do golpe encontrada na casa de Torres

Segundo informações da CNN Brasil, os três fragmentos de digitais localizados pela corporação são de três pessoas diferentes, ainda não identificadas. Segundo a reportagem, o trabalho de perícia realizado na minuta é “difícil, demorado e meticuloso”.

A investigação na minuta também visa identificar em qual impressora a cópia foi feita e se pode ter sido produzida em um órgão público. A PF identificará em qual aparelho o papel foi impresso, por meio de características como marca, fabricante e modelo.

O texto da minuta previa a decretação do Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, posteriormente, a constituição de uma Comissão de Regularidade Eleitoral. O grupo seria composto por oito membros do Ministério da Defesa (inclusive a presidência), dois membros do Ministério Público Federal (MPF), dois membros da Polícia Federal com cargo de perito criminal federal e um membro cada dos seguintes órgãos: Senado Federal, Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União (TCU), Advocacia-Geral da União (AGU) e Controladoria-Geral da União (CGU).