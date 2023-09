Petrobras volta a investir no Rio Grande do Norte

A exploração de petróleo na margem equatorial no Brasil vai começar pelo Rio Grande do Norte. A licença ambiental emitida pelo Ibama para que a Petrobras possa operar no Campo de Pitu, localizado na Bacia Potiguar, será publicada no Diário Oficial da próxima segunda-feira (02).

A previsão é de que nos próximos cinco anos sejam investidos 3 bilhões de dólares (R$ 15 bilhões, pelo câmbio atual) na margem equatorial, que é formada por outras quatro bacias sedimentares, além da Potiguar.

“Isso significa um novo ciclo de desenvolvimento econômico para o Rio Grande do Norte liderado pela Petrobras. É um incremento para nossa economia, tendo em vista a capilaridade que tem a cadeia produtiva de petróleo e gás, gerando emprego e renda para o povo, além do incremento das receitas tributárias para o Estado e de royalties para os municípios”, comemorou a governadora Fátima Bezerra.

Além da licença ambiental, o Ibama também autorizou a limpeza de casco da sonda que será deslocada para o Rio Grande do Norte nos próximos dias. O campo fica a cerca de 60 quilômetros da costa potiguar.