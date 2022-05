Petrobras reajusta preço do diesel em 8,8%

Nesta segunda-feira, 9, a Petrobras anunciou mais um reajuste no preço do diesel nas distribuidoras. O aumento é de 8,8% e, na prática, o combustível passa a custar R$ 4,91. Até esta quarta-feira, o diesel saía das refinarias custando R$ 4,51, o que representa um aumento de R$ 0,40 por litro do combustível.

A estatal informou, por meio de nota, que o preço não era reajustado há 60 dias. A mudança passa a valer a partir dessa terça-feira, 10. Os valores da gasolina e do GLP serão mantidos. Ainda no comunicado oficial, a Petrobras informou que, “considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel no diesel comercializado, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,06, em média, para R$ 4,42 a cada litro vendido na bomba”.

Com isso, a variação seria de R$ 0,36 por litro. A companhia afirma que a alta “segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda acompanhando os preços de mercado”.

De acordo com a Petrobras, o último reajuste no preço do diesel, em 11 de março, refletiu apenas uma parte da alta observada nos preços de mercado.

“Desde aquela data, a Petrobras manteve os seus preços de diesel e gasolina inalterados e reduziu os preços de GLP, observando a dinâmica de mercado de cada produto”, afirma.

A empresa justificou a nova alta citando o balanço global impactado de diesel, com uma redução de oferta em relação à demanda e os estoques globais abaixo das mínimas sazonais dos últimos cinco anos nas principais regiões fornecedoras.

“Esse desequilíbrio resultou na elevação dos preços de diesel no mundo inteiro, com a valorização deste combustível muito acima da valorização do petróleo. A diferença entre o preço do diesel e o preço do petróleo nunca esteve tão alta”, diz a nota.

A Petrobras ressaltou que as refinais da empresa já estão operando próximas ao nível máximo, e que não há mais como aumentar a capacidade interna de refino do petróleo para produção de diesel para atender a demanda no país. Atualmente, cerca de 30% do total de diesel consumido vem de outras refinadoras e importadoras.

“Isso significa que o equilíbrio de preços com o mercado é condição necessária para o adequado suprimento de toda a demanda, de forma natural, por muitos fornecedores que asseguram o abastecimento adequado”.

Com informação da CNN Brasil