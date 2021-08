Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina em 3,5% nas refinarias a partir desta quinta-feira (12)

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (11) o aumento do preço da gasolina nas refinarias em cerca de 3,5% a partir de amanhã, acompanhando a elevação nos patamares internacionais do petróleo, disse a companhia, confirmando a segunda alta do combustível fóssil desde a posse de Joaquim Silva e Luna como presidente da estatal em abril.

Com o avanço, a gasolina da petroleira será vendida às distribuidoras em média por R$ 2,78 por litro, uma alta de R$ 0,09. Em nota à imprensa, a Petrobras confirmou informação repassada pela empresa a agentes do mercado, conforme revelou mais cedo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

No acumulado do ano, a gasolina da Petrobras subiu cerca de 51% enquanto o diesel avançou cerca de 40%. Já o petróleo Brent LCOc1 acumula alta de cerca de 38%. A empresa disse na nota que “o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento”.