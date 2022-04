Pesquisas reforçam a importância econômica do MCJ

O Prof. Dr. da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Leovigildo Cavalcanti, esteve na semana passada na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Mossoró, para apresentar dados econômicos sobre as últimas edições do Mossoró Cidade Junina (MCJ) e seu impacto no comércio local.

No encontro, o docente apresentou o resultado de estudos desenvolvidos pela própria universidade que mostram indicadores relevantes para a cadeia produtiva da cidade. Na oportunidade, foram apresentadas as propostas da metodologia a ser aplicada nos levantamentos dos números do Mossoró Cidade Junina de 2022.

O encontro faz parte do projeto do anuário econômico que está sendo desenvolvido pela CDL Mossoró em parceria com a Uern, Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA), Prefeitura de Mossoró, Governo do Estado, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (FECOMÉRCIO), Federação das Indústrias do Estado do RN (FIERN) e Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM).

“Teremos a oportunidade de medir todos os números antes, durante e depois do evento, proporcionando uma leitura ampla que vai amparar e embasar os argumentos de venda do evento para patrocinadores, investidores, conexão do trade turístico da Costa Branca, bem como estudar o perfil do público local e de outras regiões que trazem recursos de fora para girar na economia da cidade de Mossoró. Temos que difundir o evento no âmbito nacional e para isso necessitamos comprovar tudo através de números. A apresentação do estudo econômico do MCJ 2022 está programado para o final de julho”, destacou o presidente da CDL Mossoró, Stênio Max.

O Mossoró Cidade Junina acontecerá de 4 a 25 de junho, movimentando a economia local em diferentes segmentos, a partir de uma programação que contempla diversos polos, com shows musicais, festivais de quadrilhas, entre outras atrações culturais.

Participaram da reunião o presidente da CDL, Stênio Max; o vice-presidente, Damásio Medeiros; o diretor Genivan Vale e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Mossoró, Franklin Filgueira.