Pesquisadores da Fiocruz realizaram visita técnica no RN

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) realizaram uma visita técnica à sede da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), para atividades relacionadas ao Projeto Observatório da Gestão Estadual em Saúde, o OGE-SUS/RN. A equipe foi recebida entre os dias 30 de março e 1º de abril, pelo secretário Cipriano Maia, a secretária adjunta Lyane Ramalho e técnicos de referência da Sesap.

O OGE-SUS/RN tem como objetivo realizar a análise de aspectos estratégicos do SUS/RN, visando construir cenários de futuro e produzir subsídios para orientar a tomada de decisão e impulsionar o aprimoramento dos processos e práticas de gestão em saúde no Rio Grande do Norte, no período de 2022 a 2024.

Durante a visita, foi apresentado um panorama das atividades que vem sendo desenvolvidas desde dezembro de 2021, quando ocorreu a formalização da parceria, e discussão da agenda de trabalho junto às áreas técnicas da secretaria. Foi programado para o início de junho um seminário para análise do SUS no RN.

O Projeto OGE-SUS/RN, coordenado pelos pesquisadores Assis Mafort e André Bonifácio, é fruto da parceria entre a SESAP/RN, a Fiocruz e o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva – NESC/UFRN, sob a coordenação da professora Lavínia Uchôa.

As metas do projeto estão relacionadas à construção do Painel de Monitoramento da Gestão Estadual, com ênfase nas ações dos Consórcios Interfederativos de Saúde, por meio de indicadores de análise de situação de saúde; à implementação de estratégias de formação/ qualificação e ações de apoio institucional nas regiões de saúde; e ainda, à documentação, padronização, disponibilização dos dados e das informações referentes aos conhecimentos produzidos no OGE (Repositório).

O Observatório é considerado uma importante ferramenta para orientar gestores na tomada de decisão sobre os processos de saúde, e sua implantação demandará envolvimento continuo das equipes gestoras estaduais e instituições de ensino e pesquisa, para disponibilizar informações e empreender reflexões que possam caracterizar o acúmulo de experiências, promovendo a ampliação do conhecimento das práticas e processo da gestão, possibilitando a análise de tendência das mudanças operadas na dinâmica estadual no âmbito do SUS.