Pesquisa TN/Ipespe: Fátima lidera com 34% e venceria no primeiro turno

Foi divulgada na noite desta quarta-feira, 30, pesquisa pesquisa TN/Ipespe aferindo intenção de voto para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Segundo a pesquisa, no cenário estimulado, a governadora Fátima Bezerra (PT) tem 34% das intenções de votos e lidera com folga a corrida eleitoral.

Em segundo lugar vem o senador Styvenson Valentim (Podemos), com 13% e em terceiro, o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), com 8%. O curioso é que nem Styvenson nem Ezequiel admitiram oficialmente as pré-candidaturas, o que torna a situação de Fátima ainda mais confortável na disputa.

Depois surgem Brenno Queiroga (Solidariedade) e Haroldo Azevedo (Patriota) empatados com 2% das intenções de voto cada; a seguir, Clorisa Linhares (Brasil 35), com 1%. Segundo a pesquisa, 41% dos entrevistados não sabem em quem votar ou declaram voto branco/nulo.

Com essa configuração de números, somando os votos válidos, Fátima venceria no primeiro turno. Faltam dois dias para a desincompatibilização de quem tem cargo público, o que sinaliza possíveis candidaturas. A pesquisa mostra que a oposição a Fátima não conseguiu marchar unida e também não conseguiu produzir um nome para enfrenta-la eleitoralmente.

A PESQUISA

Esta é a primeira de uma série de pesquisas eleitorais realizadas pelo Sistema Tribuna de Comunicação em parceria com o Ipespe. A pesquisa TN/Ipespe foi realizada dos dias 23 a 26 de março de 2022 e entrevistou 1.200 pessoas. A margem de erro máximo estimada é de 2.9 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Os percentuais que não totalizam 100% são decorrentes de arredondamento ou de múltiplas alternativas de resposta. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os protocolos BR-07968/2022 e RN-05273/2022.

Com informações do Saiba Mais