Pesquisa Quaest/Natal: Paulinho Freire e Natália Bonavides estão tecnicamente empatados

Portal g1/Rn

Pesquisa da Quaest divulgada nesta segunda-feira (14), a primeira após o fim do primeiro turno em Natal, mostra Paulinho Freire (União) com 45% das intenções de voto e Natália Bonavides (PT), com 39%. Os candidatos aparecem empatados no limite da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os números se referem à pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados.

Veja os números da pesquisa estimulada

Veja os dados da pesquisa estimulada – aquela em que os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor no momento da entrevista. Os votos são totais, ou seja, brancos, nulos e indecisos não são excluídos da pesquisa.

Paulinho Freire (União): 45%

45% Natália Bonavides (PT): 39%

39% Branco/nulo/não vai votar: 13%

13% Indecisos: 3%

A pesquisa, encomendada pela Inter TV Cabugi, foi realizada entre 11 e 13 de outubro e entrevistou 852 pessoas acima de 16 anos na cidade de Natal. O nível de confiança é de 95%. O registro na Justiça Eleitoral tem o protocolo RN-03945/2024.

Pesquisa espontânea

A Quaest também pesquisou a intenção de votos espontânea, aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores pelos entrevistadores.

Paulinho Freire (União): 38%

38% Natália Bonavides (PT): 31%

31% Indecisos: 25%

25% Brancos/nulos/não vai votar: 6%

Decisão do voto

76% dos entrevistados disseram que estão totalmente decididos a votar, enquanto 23% disseram que o voto pode mudar. Já 1% não soube ou não quis responder.

Em relação à decisão dos votos dos eleitores de cada candidato, a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os eleitores de Paulinho Freire (União):

totalmente decidido a votar (81%)

o voto ainda pode mudar (18%)

não soube ou não quis responder (1%)

Entre os eleitores de Natália Bonavides (PT):