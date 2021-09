Pesquisa movimenta o cenário político do Estado nesta segunda-feira (06)

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (06) pelo Blog do jornalista Bruno Giovanni (BG) e realizada pelo Instituto AgoraSei! apontam uma ampla vantagem da governadora Fátima Bezerra (PT), sobre seus principais adversários na corrida eleitoral ao governo do Estado no ano que vem.

No levantamento estimulado, que em que o entrevistador apresenta uma lista com os nomes dos pré-candidatos, simulando como realmente acontece nas eleições, a governadora Fátima Bezerra aparece em primeiro com 33,3% das intenções de voto, seguida pelo ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves, com 19,8%, e pelo senador Styvenson Valentim, com 12,2% das intenções de voto.

Indecisos somam 12,5% e eleitores que afirmaram não votar em qualquer dos pré-candidatos apresentados foi de 17,4%. A entrevista ouviu 1800 eleitores de todas as regiões do RN entre os dias 28 e 31 de agosto. Os resultados foram calculados com intervalo de confiança de 95% e com margem de erro de 2,3% para mais ou para menos.

Nacional

O Instituto AgoraSei! Também ouviu eleitores potiguares sobre a intenção de voto para presidente de forma estimulada. O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto com 56,1%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 17,4%, o ex-ministro e ex-senador Ciro Gomes com 9,6% e o ex-juiz da Lava-Jato e ex-ministro Sérgio Moro com 2,5%.

Indecisos somam 4,2% e os que afirmaram não votar em qualquer dos nomes apresentados foi de 8%. A pesquisa entrevistou 1800 eleitores de todas as regiões do estado entre os dias 28 e 31 de agosto. Os resultados foram calculados com intervalo de confiança de 95% e com margem de erro de de 2,3% para mais ou para menos.

Mossoró

O Instituto AgoraSei! também ouviu eleitores sobre a aprovação de prefeitos de várias cidades do RN. Em Mossoró a aprovação do prefeito Alysson Bezerra supera os 76%.

Confira pesquisa completa aqui.