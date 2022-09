Pesquisa FIERN/Conectar: Saúde, educação e segurança são apontadas como áreas com os principais problemas no RN

Os números da pesquisa FIERN/Conectar, divulgada nesta segunda-feira (26), mostraram os principais problemas do Rio Grande do Norte na opinião do eleitor potiguar. De forma estimulada, cada entrevistado poderia citar até três opções. A saúde é apontada como o principal problema por 79% dos entrevistados. A educação vem em segundo lugar com 55%, seguida pela segurança pública com 54%.

A geração de empregos é apontada por 27% como o principal problema no RN. As estradas aparecem com 17%.

Ainda no levantamento, o combate à corrupção é citado por 8% dos entrevistados. Rede de esgoto/saneamento e abastecimento de água empatam com 7%.

Em seguida aparecem administração pública em geral e meio ambiente com 6%. A habitação vem com 5%, enquanto agricultura e turismo empatam com 3% cada. O funcionalismo público é citado por 2%. Nenhuma das opções é citada por 1%.

Não sabem ou não quiseram responder aparece com 4%. A soma dos percentuais excede 100% em decorrência das múltiplas respostas para essa questão.

Cenário econômico

Outro aspecto abordado pela pesquisa diz respeito à importância do Rio Grande do Norte no cenário econômico nacional nos últimos dez anos.

Para 42% dos entrevistados, a importância do Estado não mudou. Já 28% veem que a importância do estado cresceu. Enquanto isso, 26% acreditam que essa importância diminuiu. Por fim 4% não sabem ou não quiseram responder.

Dados técnicos

A coleta das entrevistas foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro de 2022. A margem de erro máxima estimada da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados totais apresentados.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Foram realizadas 1.000 entrevistas entre eleitores do Rio Grande do Norte, em 50 municípios potiguares.

A pesquisa foi feita pela Conectar para a FIERN, com números de registro RN-03213/2022 e BR-00546/2022.