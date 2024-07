Pesquisa da CNN: Donald Trump tem 49% das intenções de voto; Kamala Harris, 46%

Uma nova pesquisa da CNN, conduzida pela SSRS, indica um empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump em intenções de voto para as eleições presidenciais de 2024.

O levantamento mostra Trump com 49% das intenções entre eleitores registrados, e Kamala com 46%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Essa é uma disputa mais acirrada do que o confronto entre Joe Biden e Donald Trump, segundo a pesquisa anterior da CNN.

Apoio à decisão de Biden de desistir da candidatura

A pesquisa revelou também que os eleitores apoiam amplamente tanto a decisão de Biden de desistir da candidatura quanto sua escolha de permanecer no cargo até o fim de seu mandato.

Os eleitores democratas ou aqueles com tendências a vota no Partido Democrata estão entusiasmados com Kamala Harris e dispostos a se unir em torno dela como a nova candidata

Ainda assim, permanecem profundamente divididos sobre se o sucessor democrata de Biden deve tentar continuar suas políticas ou traçar um novo curso.

Voto a favor de Harris ou contra Trump?

Metade dos eleitores que sinalizaram apoio a Kamala Harris na nova pesquisa (50%) dizem que seu voto é mais a favor dela do que contra Trump (50%). A margem de erro para esta pergunta é de 4,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Essa é uma mudança drástica em comparação a levantamentos anteriores. Na pesquisa de junho da CNN, 37% dos apoiadores de Biden disseram que seu voto foi principalmente para expressar apoio ao presidente.