Pesquisa CNT/MDA: Lula tem 48,3% dos votos válidos, e Bolsonaro, 39,7%

Pesquisa CNT de Opinião, feita pelo Instituto MDA e divulgada neste sábado (1º/10), mostra que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48,3% das intenções de voto, e Jair Bolsonaro (PL) contabiliza 39,7%. O percentual faz referência aos votos válidos – ou seja, desconsidera-se os votos nulos e em branco, e os eleitores indecisos.

No cenário estimulado com votos válidos, Ciro Gomes (PDT) registrou 4,9% das intenções de voto. A senadora Simone Tebet (MDB) teve 4,7%, e Soraya Thronicke (União Brasil) pontuou 1,3%.

Já no cenário estimulado considerando eleitores indecisos, votos nulos e em branco, Lula aparece com 44,2% das intenções de voto no primeiro turno da corrida ao Palácio do Planalto, ante 36,3% do atual presidente da República.

Ainda nesta modalidade, Ciro Gomes (PDT) registrou 4,5% das intenções de voto (5,6% na anterior). A senadora Simone Tebet (MDB) teve 4,3% (4,7% na anterior); Soraya Thronicke (União Brasil) pontuou 1,2% (0,7% na anterior). Votos nulos ou em branco foram 4,2%, e eleitores indecisos, 4,3%.

A Pesquisa CNT de Opinião anterior foi publicada no dia 16 de setembro. Na ocasião, no cenário estimulado, Lula aparecia com 43,4% das intenções de voto, e Bolsonaro, com 34,8%.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas, entre os dias 28 e 30 de setembro de 2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança na pesquisa é de 95%. A consulta está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02944/2022.

