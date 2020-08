PESQUISA BG/SETA/AREIA BRANCA: Aprovação da prefeita Iraneide atinge 50,3%; desaprovação é de 25,8%

Além da pesquisa eleitoral, o instituto Seta também quis saber da população de Areia Branca a avaliação administrativa da Prefeitura, do Governo do Estado e da Presidência. No âmbito municipal, a aprovação da gestão da prefeita Iraneide Rebouças atingiu a 50,3%. Um percentual de 25,8% disseram reprovar e outros 24% não souberam ou não opinaram.

Para a realização da pesquisa, foram realizadas 400 entrevistas no dia 8 de agosto em Areia Branca. Ela foi calculada com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e com um intervalo de confiança de 95%, o que quer dizer que se for considerada a margem de erro de 3%, o levantamento tem 95% de chances de retratar o cenário real. A pesquisa do instituto Seta, divulgada em parceria com o Blog do BG, foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RN-06152/2020.

O instituto Seta divulga hoje, em parceria com o Blog do BG, a pesquisa sobre a disputa eleitoral pela Prefeitura de Areia Branca. No quesito espontâneo, com o eleitor falando o primeiro nome que lhe vem à cabeça, a prefeita Iraneide Rebouças lidera as intenções de voto com 32,5%.

Em segundo aparece o ex-candidato a prefeito Toninho Souza, que já disputou a eleição em 2016 exatamente contra Iraneide. Ele aparece com 11,8% das intenções de voto. Outros nomes ainda foram citados, mas não superaram a margem de erro.

Nesse quesito o total dos que afirmou votar em branco, nulo ou se abster foi de 47%. O percentual dos que não soube ou não quis responder foi de 6,5%.

O instituto Seta divulga hoje, em parceria com o Blog do BG, a pesquisa sobre a disputa eleitoral pela Prefeitura de Areia Branca. De forma estimulada, foram realizados dois levantamentos, um com a presença de Irmã Verusca como possível candidadata e outro apenas com a polarização da prefeita Iraneide Rebouças e do ex-candidato a prefeito pela oposição Toninho Souza. No cenário polarizado, a prefeita lidera com 38,8% das intenções de voto.

Toninho aparece em segundo com 20,3% da preferência do eleitorado. O total de brancos e nulos e de 32% e o de indecisos de 9%.

