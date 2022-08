PESQUISA BG / BRÂMANE / PRESIDENTE ESTIMULADA

No cenário estimulado, que é aquele que simula o real cenário das eleições, o ex-presidente Lula teria 48,8% dos votos da população do Rio Grande do Norte contra 28,6% do presidente Jair Bolsonaro. Os números são da pesquisa do instituto Brâmane, divulgada pelo Blog do BG divulgada nesta terça-feira (23).

O terceiro mais citado foi o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, que conquistou 6,3% da preferência do eleitorado potiguar. Os indecisos somaram 8,1%. Já brancos e nulos corresponderam a 6,5%. Os demais pré-candidatos não atingiram a margem de erro amostral da pesquisa.

A fase de coleta de dados ocorreu entre os dias 17 e 19 de agosto com 2.000 entrevistas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. Os resultados foram calculados com margem de erro de 2,19% para mais ou para menos, considerado um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa do instituto Brâmane, divulgada pelo Blog do BG, foi registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos RN-00386/2022 e BR-08417/2022.

BlogdoBG