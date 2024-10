Pesquisa Atlasintel mostra Natália e Paulinho separados por 0,3 ponto percentual do limite da margem de erro

A pesquisa Atlasintel divulgada na segunda-feira apontou que 0,3 ponto percentual separam os deputados federais Natália Bonavides (PT) e Paulinho Freire (UB) do limite da margem de erro, o que configuraria empate técnico.

Paulinho tem 52,2% contra 45,9% de Natália. Branco/nulo soma 1,9%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, no pior cenário para Paulinho ele teria 49,2% e no melhor de Natália ela teria 48,9%, o que numa precisão que sem levar em conta os critérios de arredondamento (neste caso Paulinho teria 52% e Natália 46%) 0,3 ponto percentual separa a pesquisa do empate técnico.

A pesquisa ouviu 1.207 eleitores entre os dias 8 e 13 de outubro e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RN-06779/2024.

O instituto emprega uma metodologia própria, em que os respondentes são geolocalizados e selecionados enquanto navegam na internet.