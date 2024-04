Pesquisa AgoraSei/96 FM: Allyson Bezerra lidera disputa eleitoral em Mossoró

Pesquisa realizada pelo Instituto Agorasei, em parceria com a Rádio 96 FM, revela que o prefeito Allyson Bezerra é favorito disparado na corrida eleitoral deste ano em Mossoró. De acordo com os dados da sondagem, 61,5% dos entrevistados dizem que votam pela reeleição do prefeito na questão espontânea.

Na sequência foram citados os possíveis candidatos Rosalba Ciarlini (2,8%); Isolda Dantas (0,8%); Zé Peixeiro (0,3%); Genivan Vale (0,3%); Betinho Rosado (0,1%); Cláudia Regina (0,1%), Tony Cabelos (0,1%) e Tony Fernandes (0,1%).

Os entrevistados que afirmam votar em branco ou nulo são 6,8%, enquanto aqueles sem opinião ou que não responderam totalizam 27,1%.

ESTIMULADA

Na questão estimulada, quando são mostrados nomes aos entrevistados, Allyson Bezerra também é disparado o mais citado pelos eleitores mossoroenses. A pesquisa do Agorasei aponta que Allyson surge com 69,1% das intenções de voto.

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini aparece bem atrás na segunda colocação, com apenas 10% de citações. Na sequência surgem Isolda Dantas, com 4,1%; Tony Fernandes, com 2,1% e, em último, Genivan Vale, com 1,6%. Todos eles, possíveis candidatos a prefeito de Mossoró.

As pessoas ouvidas que votam em branco ou nulo são 6,0%. Já aqueles sem opinião ou que não responderam representam 7,1%.

REJEIÇÃO

O Agorasei também perguntou aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum para Prefeito de Mossoró. A metodologia aplicada nesta questão foi a de escolha única de um nome. Ou seja, o entrevistado só podia citar um dos possíveis candidatos.

A deputada Isolda Dantas é apontada pelos entrevistados como a mais rejeitada, com 24,8% de citações. Em segundo lugar aparece Rosalba Ciarlini, com 20,6%. Na sequência estão Genivan Vale, com 10,4%, e Tony Fernandes, com 6,3%. O prefeito Allyson Bezerra surge em último como o menos rejeitado, com 6,1%.

Aqueles entrevistados que afirmam não rejeitar nenhum dos nomes, que poderiam votar em qualquer um deles, somam 17,9%. Já aqueles sem opinião ou que não responderam totalizam 13,9%.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

O Instituto Agorasei, em parceria com a Rádio 96 FM, também avaliou a gestão do Prefeito Allyson Bezerra. Segundo os números da pesquisa, o atual mandatário de Mossoró tem sua administração aprovada por 84,3% dos entrevistados.

As pessoas ouvidas e que desaprovam a Gestão de Allyson somam apenas 11,5%. Os entrevistados sem opinião ou que não responderam totalizam 4,2%.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada nos dias 20, 21 e 22 de abril passado e ouviu 800 eleitores de 16 anos de idade e acima, nas zonas urbana e rural do município de Mossoró. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3.4 pontos percentuais, para mais ou para menos sobre os resultados totais da amostra. Está registrada no TSE com a identificação RN-07857/2024.

Fonte 96 FM Natal