Pesquisa 93 FM, Nossa TV, Portal O Mossoroense aponta favoritismo de atual prefeito de Mossoró para eleições 2024

A FM 93 divulgou nesta terça-feira, 16, pesquisa encomendada ao Instituto DataVero para intenção de voto à Prefeitura de Mossoró nas eleições deste ano. O levantamento mostra que o atual prefeito Alysson Bezerra lidera com folga a preferência dos eleitores, com 62.75% enquanto sua rejeição é de 4,80%.

A vantagem à frente dos adversários é evidenciada no cenário espontâneo, que é quando o entrevistado cita sua preferência livremente, e também no estimulado, quando são apresentados, pelos entrevistadores, nomes dos possíveis candidatos.

De acordo com o levantamento espontâneo, 25,83% dos eleitores mossoroenses ainda não sabem ou não responderam em quem irão votar.

Intenção de voto espontâneo

– Allysson Bezerra -62.75%

-NS/NR -05 25.83%

-Nenhum -5.46%

– Rosalba – 4.80%

– Genivan Vale -0.66%

– Isolda Dantas- 0.50%

– Zé Peixeiro -0.33%

-Larissa Rosado -0.17%

– Brancos/Nulos – 10%

No cenário estimulado 1, os números são:

Allysson Bezerra – 68.71%

Rosalba Ciarlini- 9.93%

Nenhum -8.28%

NS/NR – 4.80%

Isolda Dantas – 3.48%

Genival Vale -1.82%

Zé Peixeiro -1.82%

Tony Fernandes- 1.16%

Em outro cenário 2, a intenção de votos se apresenta:

Allysson Bezerra – 68.87%

Rosalba Ciarlini-12.58%

Nenhum-8.77%

NS/NR- 4.47%

Genivan Vale -2.81%

Zé Peixeiro -2.32%

Josivan Barbosa-0.17%

Na disputa do cenário 3 apresentado pela DataVero, os números são:

Allysson Bezerra- 72.52%

Nenhum -10.76%

Isolda Dantas -5.46%

NS/NR-5.30%

Genivan Vale -2.98%

Zé Peixeiro -2.98%

Quarto e último cenário formatado pelo Instituto:

Allysson Bezerra -74.17%

Nenhum -13.74%

NS/NR -5.79%

Genivan Vale -2.98%

Tony Fernandes- 2.32%

Josivan Barbosa -0.99%

No quesito rejeição quem sai à frente é a petista Isolda Dantas com 22.68%, seguida pela ex-prefeita Rosalba Ciarlini, com 21.85%, depois vem Zé Peixeiro com 15.89%, responderam que não votariam em nenhum dos nomes 12.42%, NS/NR registra 7.12%, votariam em todos os candidatos somam 6.62%, Genivan Vale aparece com rejeição de 5.13%, o atual prefeito como já foi dito acima aparece com a segunda menor rejeição 4.80% e Tony Fernandes com a menor rejeição de 3.48%.

Quanto à influencia das lideranças nacionais, 18.21% diz que Bolsonaro influência no voto, contra 78.7% que afirma que o apoio do ex- presidente não influencia e 2.81NS/NR.

Com relação ao presidente Lula 25.66% argumentam se influenciar com o apoio do petista, enquanto 70.20% diz que não, e 4.14 NS/NR.

Já no caso do apoio da governadora Fátima Bezerra, 19.37% diz se influência com o apoio da chefe do executivo estadual, em contrapartida, 76.32% afirma não ser influenciado pelo apoio de Fátima e 4.30% NS/NR.

Com a corrida eleitoral se aproximando, aumentarão o número de pesquisas realizadas pela 93FM, Nossa TV e Portal o Mossoroense dentro do Projeto Eleições 2024 que pretende acompanhar de perto o desenrolar dos fatos políticos que marcarão essas eleições municipais. Ainda essa semana sairão números com resultados de intenção de votos para vereador e principais também os principais problemas apontados pela população na cidade.

A pesquisa quantitativa da DataVero foi contratada pela 93 FM, Nossa TV e Portal o Mossoroense e registrada em 10/04/2024 sob o número de identificação: TSE nº RN 00041/2024.

Realizada entre os dias 13 e 14 de abril, ouviu 600 entrevistados para saber intenção de votos para vereador e prefeito. A pesquisa tem o nível de confiança de 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais.