Peru x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

As duas seleções já se enfrentaram 50 vezes na história, com ampla vantagem do Brasil: 36 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas. Nas Eliminatórias, o Peru nunca conseguiu vencer a Seleção.

Na última vez que o Brasil atuou em Lima, Neymar deu show: três gols na vitória por 4 a 2, em 2020, pelas Eliminatórias.