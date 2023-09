Peru fechará áreas de Machu Picchu por desgaste em pedras

O Peru anunciou nesta sexta-feira (29) que fechará temporariamente para visitas turísticas três áreas da cidadela inca de Machu Picchu, em Cusco, devido ao desgaste de seus elementos em pedra, informou o Ministério de Cultura.

Em nota, a diretora da pasta, Maritza Rosa Candia, indicou que o elevado número de pedestres provoca a deterioração dos elementos líticos de três setores emblemáticos da cidadela: o Templo do Condor, o Intihuatana – peça esculpida em pedra considerada sagrada pelos Incas – e o Templo do Sol, sendo necessário seu fechamento para manutenção.

Segundo o Ministério, chegam diariamente entre 3,6 mil e 3,8 mil turistas locais e estrangeiros ao local.

O complexo arqueológico, localizado a 2.438 metros acima do nível do mar, foi construído no século XV e é considerado uma obra-prima da arquitetura e da engenharia. Chamada de “cidade perdida dos incas”, Machu Picchu foi tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade em 1981.