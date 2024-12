Perto da volta? Neymar marca gol em amistoso do Al-Hilal

Em recuperação de lesão muscular, Neymar aparenta estar próximo de retornar aos gramados. O atacante brasileiro, inclusive, marcou um gol no amistoso que o Al-Hilal disputou nesta segunda-feira (30).

Na partida contra o Al-Fayha, que também disputa a Liga Saudita, Neymar recebeu assistência do compatriota Malcom e bateu cruzado, da entrada da área, deslocando o goleiro.

Neymar ainda participou do outro gol da vitória do Al-Hilal por 2 a 0. Ele ajudou a desarmar o adversário no início da jogada e fez um corta-luz para o próprio Malcom, que finalizou rasteiro de pé esquerdo.

Nova lesão de Neymar

O camisa 10 do Al-Hilal sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda no começo de novembro, em uma partida da Champions League da Ásia, pouco depois de retornar de um ano parado por conta da grave lesão no joelho.

De lá para cá, Neymar anunciou que espera mais uma filha com a namorada Bruna Biancardi e recebeu um prêmio honorário no Globe Soccer Awards.

Neymar será inscrito pelo Al-Hilal?

A previsão inicial era que ele retornasse apenas em fevereiro, mas a volta pode ser antecipada, já que ele conseguiu iniciar o amistoso contra o Al-Fayha

A próxima partida oficial do Al-Hilal será o clássico contra o Al-Ittihad, em 7 de janeiro. O clube ainda não confirmou oficialmente se Neymar será inscrito para o restante da temporada na Liga Saudita.