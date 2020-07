Perna humana é encontrada dentro de caixa de papelão em cemitério em Mossoró

Perna humana foi encontrada em cemitério em Mossoró — Foto: Iara Nóbrega/Inter TV Costa BrancaUma perna humana foi encontrada na manhã desta sexta (17) dentro do cemitério público São Sebastião, que fica no Centro da cidade de Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte. O membro foi encontrado por um zelador. A perna estava enrolada por um plástico preto e dentro de uma caixa de papelão.

Segundo peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), a perna estava com várias gazes e alguns cortes. “Pelas características, foi uma perna amputada, que foi deixada aí. A princípio, entendemos que vem de algum hospital, e algum familiar que recebeu deixou nesse local, pelas características do armazenamento”, explicou a perita Emanuella Pinheiro.

O delegado da Polícia Civil, Roberto Moura, descartou a possibilidade de homicídio. Segundo ele, os sinais apontam que a perna é fruto de uma amputação.

“Está muito recente, tem sinais claros de amputação, então a princípio foge da possibilidade de ser homicídio. A gente vai fazer algumas diligências em hospitais para saber como foi esse procedimento de entrega dessa perna a, possivelmente, familiares. Possivelmente ele está ainda internado, porque está com sinais recentes de amputação”.