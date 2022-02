Período chuvoso exige maiores cuidados com a rede elétrica

As chuvas que estão caindo no Rio Grande do Norte desde o começo do ano já transformaram consideravelmente a paisagem da zona rural do estado. Em muitos municípios, os agricultores já cortaram a terra, plantaram sementes e começam a ver o crescimento da lavoura, especialmente a de milho e feijão.

É justamente nesse período que o homem do campo precisa redobrar os cuidados no uso de energia elétrica e no manuseio de máquinas e equipamentos agrícolas próximos a rede elétrica. Por esse motivo, a Neoenergia Cosern preparou um checklist com algumas orientações para quem manuseia máquinas e ferramentas agrícolas.

Entre as orientações estão a de evitar queimar lixo doméstico em quintais ou em frente às residências, para que o fogo não se espalhe pela vegetação. Além disso, a companhia recomenda que seja mantida a atenção à rede elétrica ao usar máquinas agrícolas, respeitando a distância para evitar acidentes durante o deslocamento ou manutenção no maquinário, e nunca estacionar a colheitadeira debaixo da rede elétrica.

“Atenção ao regular o equipamento de irrigação em áreas próximas a redes elétricas. Se o jato de água atingir os fios, pode ocorrer curto-circuito. Em caso de acidente com a rede elétrica, ligue imediatamente para a Neoenergia Cosern, no telefone 116. O telefone do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte para emergências com incêndios e queimadas é 193”, informa a companhia.