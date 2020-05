Pequenas empresas, grandes líderes: como agir em tempos de crise?

*Matheus Jacob

Toda relação pode ser uma relação de liderança. Em pequenas e médias empresas, essa visão não é apenas necessária. É fundamental. Em tempos de crise, isso se torna mais fundamental ainda. Primeiro, é preciso ser prático. Todas as oportunidades que surgirem, qualquer empresário neste momento precisará saber aproveitar – e ser um bom gestor será fundamental para isso. Assim, trago aqui cinco pontos fundamentais para todos os empresários estarem atentos neste momento:

Entradas. Esteja atento a todas as formas de entradas financeiras possíveis para você neste momento. Quais são as possibilidades que os governos estão dando dos mais diversos auxílios, prorrogações e afins. Esteja atento.

Saídas. Mais do que nunca, todos os gastos importam. Pequenos empresários que ainda fazem gestão sem um controle financeiro preciso, é o momento de abrirem as planilhas, as ferramentas de gestão e se atualizarem. Hoje, existem ferramentas digitais que facilitam todo este processo e podem poupar toda a parte de organização.

Realocar recursos. Colaboradores estarão disponíveis em áreas que não estão mais sendo necessárias e poderão ser a sua porta de entrada em novos negócios. Quem pode te ajudar em mídias digitais? Quem pode te ajudar a rever os gastos? Quem pode te ajudar a visualizar uma forma de entrar no universo digital, de consultoria ou de prestação de serviços remotos – uma ampliação de portfolio fundamental para este momento.

Comunicação. Seja o mais transparente possível com a sua equipe. Diga o que está acontecendo, as perspectivas e dê para as pessoas objetivos plausíveis e realistas. Uma equipe desmotivada, desacreditada ou desconfiada é a pior coisa que empresas podem desejar ter neste momento, não importa o seu porte.

Quais brigas comprar e quais riscos não correr. Este não é o momento de fazer grandes aportes e investimentos. A cada semana, o mundo está se tornando um novo mundo. O que era o novo normal em abril já não é mais em maio. Na ânsia de inovar, de se reinventar, tenho visto muitos empresários colocarem tudo a perder. Inteligência e gestão não é isso.

Se formos capazes de aproveitar novas oportunidades (e isso significa esforço), fazer uma gestão financeira de casas decimais e realocar os nossos recursos da forma mais eficiente possível – e isso inclui comunicar – e liderar, talvez o fim do túnel se torne um pouco mais visível para cada um de nós. E, principalmente, estaremos bem mais preparados quando chegarmos lá.

*Matheus Jacob é formado em Economia pelo Insper, mestre em Filosofia pela PUC-SP, com educação executiva em Liderança e Comunicação pela Chicago Booth Business School e em Retórica e Persuasão pela Harvard University.