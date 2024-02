Pênalti “cavado” por Marinho em vitória do Fortaleza prejudica América-RN e erro da arbitragem repercute na web

A marcação de um pênalti a favor do Fortaleza prejudicou o América-RN em estreia na Copa do Nordeste. No lance, Marinho se atira de modo teatral e a árbitra Ruthyanna Camila Medeiros da Silva, da Paraíba, assinala a penalidade. Pelas imagens da TV, fica claro que não houve o toque do zagueiro Alan, do América, que acabou derrubado pelo goleiro Renan Bragança, seu companheiro de equipe. A primeira fase do Nordestão não conta com auxílio do VAR.

Além da irritação dos jogadores rubros em campo, o erro da arbitragem causou repercussão nas redes sociais (veja abaixo). Na cobrança do pênalti, Lucero empatou a partida – o América vencia com gol de Souza. Pouco depois, Pochettino garantiu a virada tricolor em batida de falta.