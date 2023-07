Pelo menos 34 pessoas morreram em julho na Argélia devido a calor extremo: ‘meus olhos queimam’

Com informações do correspondente da RFI em Argel, Fayçal Métaoui, e AFP

Uma onda de calor excepcional vem assolando a Argélia há semanas, com temperaturas escaldantes que às vezes ultrapassam 49 graus Celsius. Desde domingo, incêndios violentos estão ocorrendo no nordeste do país, alimentados pela seca e por ventos fortes.

De acordo com os últimos números divulgados pelas autoridades, 34 pessoas morreram em decorrência das altas temperaturas, e várias ficaram feridas. No entanto, a “Proteção Civil conseguiu extinguir a maioria dos incêndios, cerca de 80%, após uma mobilização ininterrupta durante a noite de segunda para terça-feira”, disse o Ministério do Interior argelino em um comunicado na terça-feira.

Ainda há 13 focos ativos de incêndios em sete províncias no norte e no leste do território, acrescentou o porta-voz do governo em Argel.

O norte e o leste da Argélia costumam sofrer grandes incêndios no verão, um fenômeno que piora a cada ano devido às mudanças climáticas, que trazem secas e ondas de calor. Em agosto de 2022, 37 pessoas morreram na região de El Taref, enquanto o verão mais mortal em décadas foi o de 2021, com mais de 90 mortes.

“Sinto que minha cabeça vai explodir”

Em Argel, a cidade desacelera e seus habitantes tentam se adaptar a uma situação nunca vista antes. A onda de calor continua mesmo durante a noite.

Yassine, um youtuber conhecido por suas viagens, descobriu da maneira mais difícil: “A 48 graus, você pode imaginar que a corrente de ar que chega até mim é quente, quase queima! O fluxo de ar é tão quente que queima seus olhos. Realmente não há ninguém lá fora”, diz à reportagem da RFI.

Salim, um jovem empresário, mudou seu horário de trabalho: “Sofro com o calor. Fico cansado no trabalho. Não consigo dormir. Bebo muita água e evito sair durante o dia, exceto para ir ao meu local de trabalho. Mas, nos últimos dias, reduzi minhas horas de trabalho por causa da onda de calor. A temperatura se aproximou dos 50 graus. Tenho que pensar em minha integridade física”, diz ele.

Em um minimercado no centro de Argel, Karima e Fella compram garrafas de água. Eles saíram de casa para ir a consultas médicas. “Saímos porque tivemos que sair. Eu precisava ver o médico com quem tinha uma consulta marcada, caso contrário, não sairia. Já estou sentindo que minha cabeça vai explodir”, diz um deles. “Tive de levar minha nora ao hospital. Sofro de hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. Não tenho motivo para sair”, acrescenta o outro.

Ar condicionado

No mercado de El Hamiz, a leste da capital, a demanda por aparelhos de ar condicionado disparou, assim como os preços. “Os preços começam em 50.000 dinares [cerca de € 335]. Há uma grande demanda por esses produtos devido às altas temperaturas. Há condicionadores de ar em quantidades suficientes para atender a todos os preços e bolsos. Cada um compra de acordo com suas possibilidades”, diz um vendedor.

De acordo com o serviço de meteorologia, as temperaturas não voltarão a seus valores sazonais até o início de agosto.