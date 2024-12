Peixes aparecem mortos e se acumulam em barragem em Mossoró

Centenas de peixes apareceram mortos num trecho da barragem Açude de Baixo, no Rio Mossoró, nos últimos dias. Moradores do bairro Barrocas, em Mossoró, contaram que o problema tem ocorrido desde pelo menos a quinta-feira (5), chegando ao nível mais crítico nesta segunda (9).

A Inter TV Costa Branca procurou a prefeitura de Mossoró para explicar o que pode ter motivado a mortandade dos peixes e o que vai ser feito para limpar o local, mas não havia recebido respostas até a atualização mais recente desta reportagem.

O cheiro no local, com os animais mortos, tem incomodado os moradores. Além disso, a situação atraiu uma grande quantidade de urubus para as proximidades.

O sapateiro George da Costa disse que nos últimos dias têm sido difícil trabalhar por conta do odor.

“Difícil [trabalhar]. Não aguento não. A vontade de vomitar é constante”, contou.

Os moradores e trabalhadores se mostraram preocupados com os possíveis impactos ambientais e sanitários do problema, já que nenhuma autoridade havia ido ao local até esta segunda-feira para avaliar a situação.