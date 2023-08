Pedro volta a treinar no Flamengo após ser agredido por preparador físico

Globo Esporte

Pedro foi ao Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira e volta a treinar no Flamengo após faltar à atividade na última segunda. O atacante se encontrou pela primeira vez com o elenco depois de ter sido agredido pelo preparador físico Pablo Fernández no último sábado, em Belo Horizonte.

Ele alegou dores no rosto, onde foi atingido por um soco depois do jogo contra o Atlético-MG, para não ir ao Ninho na reapresentação do Flamengo. Pablo Fernández pediu demissão do clube, que se reuniu com Pedro na tarde de segunda e definiu que o jogador voltaria aos treinos nesta terça.

Entenda

Na partida de sábado, contra o Galo, a negativa de Pedro de se aquecer quando Sampaoli ainda poderia fazer uma substituição irritou Pablo Fernández, que, no vestiário, cobrou o atacante.