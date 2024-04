PEDIDO DE SOCORRO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O sistema mundano tem como finalidade tentar desviar do propósito aqueles que confiam no Eterno. E é através das lutas diárias que vêm perturbar a nossa paz que devemos ter a proposta no nosso coração de permanecer com a visão voltada para o alvo.

Todavia, as opressões, angústias e dores nos checam, quase nos levando à loucura da desistência. No entanto, há uma porta aberta pela qual podemos desabafar, clamar, se humilhar e chorar na presença de Deus.

A vida é cheia de provações e todos em algum momento vai passar por elas. Em nosso tempo, elas são duras e insensíveis, e vêm através do desemprego, da violência e das doenças. Certamente, os que confiam no eterno ficaram envergonhados ou derrotas.

O sacerdote, eterno fanal de Deus, está atento as nossas dúvidas, fraquezas e problemas, podemos contar tudo que estamos sentindo e pedir Sua ajuda. O bastante é entrar no seu quarto em segredo, conversa com Deus, baixinho, em forma de gemido. Deus, socorro!

Convido você para ler e refletir comigo, o Salmo 86 – Pedido de socorro em tempos de angústia – Oração de Davi.

86 Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me,

pois estou fraco e necessitado!

2 Salva-me da morte, pois sou fiel a ti;

salva-me porque sou teu servo

e confio em ti.

3 Tu és o meu Deus.

Tem compaixão de mim, Senhor,

pois eu oro a ti o dia inteiro!

4 Ó Senhor, alegra o coração

deste teu servo,

pois os meus pensamentos sobem a ti!

5 Ó Senhor, tu és bom e perdoador

e tens muito amor

por todos os que oram a ti.

6 Escuta, ó Senhor, a minha oração

e ouve os meus gritos pedindo socorro!

7 Em tempos de angústia eu te chamo,

pois tu me respondes.

8 Não há nenhum deus como tu, Senhor;

não há nenhum que possa fazer

o que tu fazes.

9 Todos os povos que criaste virão

e se curvarão diante de ti.

Eles louvarão a tua grandeza

10 porque tu és poderoso

e fazes coisas maravilhosas.

Só tu és Deus.

11 Ó Senhor Deus, ensina-me

o que queres que eu faça,

e eu te obedecerei fielmente!

Ensina-me a te servir

com toda a devoção.

12 Senhor, meu Deus, eu te louvarei

com todo o coração

e anunciarei a tua grandeza

para sempre.

13 Como é grande o teu amor por mim!

Tu não deixaste que eu fosse levado

para o fundo do mundo dos mortos.

14 Ó Deus, estou sendo atacado

por gente orgulhosa.

Um bando de pessoas violentas

está querendo me matar,

pessoas que não querem saber de ti.

15 Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão

e de amor;

és sempre paciente, bondoso e fiel.

16 Olha de novo para mim

e tem misericórdia de mim;

dá-me a tua força e salva-me,

pois eu te sirvo,

como te serviu também a minha mãe.

17 Ó Senhor Deus, dá-me uma prova

da tua bondade!

Então os que me odeiam verão

que tu tens me ajudado e consolado

e ficarão envergonhados.

Certamente, neste vale de lágrimas, a paz interior é conquista a duras penas, das quais está o receber com alegria as provações e o sofrimento no amor de Deus e de Cristo.

Portanto, se tivermos a esperança e a fé no eterno e confiarmos nele, as provações seguramente viram, porém, sabemos que o sofrimento produz a paciência e a sabedoria, e a sabedoria leva a paz eterna.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo