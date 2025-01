‘Pé-de-meia’ para estimular formação de professores terá bolsa de R$ 1.050 para universitários

O governo federal lança, nesta terça-feira (14), uma versão do programa Pé-de-meia voltada para universitários matriculados em cursos de licenciatura. Os participantes receberão mensalmente R$ 1.050 durante o período regular do curso.

🔎Os cursos de licenciatura são graduações que preparam estudantes para atuar como professores em áreas do conhecimento específicas.

Desse total, o estudante poderá sacar R$ 700 por mês. Os outros R$ 350 serão depositados como uma “poupança”, e poderão ser sacados após o profissional recém-formado passar a atuar na rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso.

O programa será lançado nesta terça, em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana.

A ideia do Ministério da Educação é que os alunos que se inscrevam via Sisu para alguma vaga de curso de licenciatura já possam optar por ingressar no Pé-de-meia Licenciatura. As inscrições do Sisu começam nesta sexta-feira (17).

O Pé-de-meia Licenciaturas faz parte de um pacote de ações lançadas pelo governo no âmbito do programa Mais Professores. O objetivo é promover a valorização do magistério e incentivar a docência no país.

Como funciona o Pé-de-meia para o Ensino Médio?

O Pé-de-Meia é um programa que oferece incentivo financeiro para estudantes de baixa renda regularmente matriculados no Ensino Médio da rede pública com o objetivo de combater a evasão escolar. Ele foi lançado no início de 2024.

Podem participar alunos de 14 aos 24 anos, cuja família está inscrita no Cadastro Único (CadÚnico).

Os valores pagos aos estudantes são:

valor anual de R$ 200, ao fazer a matrícula;

valor anual de R$ 1,8 mil (pago em parcelas mensais);

valor anual de R$ 1 mil, ao concluir o ano letivo sem reprovação;

parcela única de R$ 200, ao fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).