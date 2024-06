PCRN prende homem por falsificação de documento público em Alto do Rodrigues

Policiais civis da Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/Polinter), com apoio da 60ª Delegacia de Polícia (DP) de Pendências e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Alagoas (DRACO/AL), cumpriram, nesta terça-feira (25), um mandado de prisão de sentença definitiva, expedido pela 16ª Vara Criminal da Capital Execuções Penais (TJAL), contra um homem de 45 anos, pelo crime de falsificação de documento público. A prisão aconteceu no município de Alto do Rodrigues.

De acordo com as investigações, o homem estava foragido da Justiça e após a realização de diligências, os policiais localizaram o paradeiro do acusado no interior do RN.

Ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional para cumprir uma pena de 02 anos e 06 meses de prisão em regime aberto.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.