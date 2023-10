PCRN prende homem por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Gonçalo do Amarante (DEAM/São Gonçalo do Amarante) deram cumprimento, nesta sexta-feira (20), a um mandado de busca e apreensão, além de um mandado prisão preventiva em desfavor de um homem, de 38 anos, suspeito por descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (MPU). A prisão foi realizada no bairro de Igapó, Zona Norte de Natal.

Segundo a investigação, o homem estaria descumprindo uma medida protetiva concedida em favor de sua ex-companheira ao realizar ligações telefônicas e enviar mensagens com fotos de armas de fogo e de um punhal. A vítima registrou os fatos em agosto de 2023 na DEAM de São Gonçalo do Amarante. Durante as buscas, foram apreendidos um punhal do tipo canivete.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS