PCRN prende homem em flagrante e apreende drogas e arma de fogo no interior

Policiais civis da 80ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz (80ª DP de Santa Cruz) realizaram, nesta quarta-feira (26), uma operação que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão contra um suspeito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de Santa Cruz, região do Trairi. Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante na posse de drogas e arma de fogo.

Segundo informações, a investigação que ocorre desde o ano passado, resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão e em duas buscas domiciliares. Durante a ação, foi apreendida uma grande quantidade de substância análoga a cocaína, além de um revólver calibre .38 com 6 munições e aparelhos celulares que passarão por perícia. A ação contou com o apoio da 83ª Delegacia de Campo Redondo (83ª DP).

Durante a operação, ainda foi dado cumprimento a um mandado de internação provisória contra um adolescente em razão dele ser investigado por ato infracional similar ao crime de tráfico e organização criminosa.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.