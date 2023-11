PCRN prende advogado que facilitava comunicação entre integrantes de facção

Policiais civis da Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/POLINTER) deram cumprimento, nesta segunda-feira (06), a um mandado de prisão em desfavor de um homem, 35 anos, suspeito por organização criminosa e que se encontrava foragido da Justiça. A prisão foi realizada no bairro Redinha, na Zona Norte de Natal.

O homem é advogado e foi preso em agosto de 2022, no âmbito da Operação “Carteiras 2”, deflagrada pelo Ministério Público. Segundo as investigações, ele utilizaria as suas prerrogativas como advogado para evitar a fiscalização penitenciária. Assim, promoveria a comunicação entre presos que seriam chefes da organização criminosa.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Regional de Execução Penal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS