PCRN intensifica ações no mês da mulher e deflagra “Operação Mulheres Seguras”

PC/ASSECOM

A partir desta quarta-feira (01), a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PCRN) em parceria como Ministério da Justiça e Secretaria de Segurança Pública (MJSP) realizará uma série de ações voltadas à prevenção e combate à violência doméstica contra mulheres. As práticas serão desenvolvidas durante todo o mês de março.

As ações foram programadas ao longo do mês, durante todo o estado, dentre elas ações preventivas, repressivas, de inteligência e educativas, de acordo com o cronograma de ações enviado ao Ministério da Justiça e Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte. Durante todo o mês, serão realizados mutirões, intensificações de oitivas e interrogatórios, visitas/diligências às vítimas de violência, além de palestras, cursos, orientações e dentre outras ações a fim de conscientizar e tirar dúvidas sobre a Lei Maria da Penha e os tipos de violência contra a mulher.

Ainda na programação, um curso de aperfeiçoamento para o Atendimento a Mulher será realizado pela Academia de Polícia (ACADEPOL), para aperfeiçoar o atendimento das vítimas que procuram as delegacias de Polícia de todo o Rio Grande do Norte.

Além disso, a Polícia Civil, através do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV), aderiu à operação nacional promovida e coordenada pela Diretoria de operações Integradas e Inteligência do MJSP, que além das ações citadas, também visa reduzir os índices de mortes violenta de mulheres, crimes de estupro, lesão corporal, ameaça, assédio sexual, importunação sexual e violência psicológica.