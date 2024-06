PCRN e Polícia Penal da Paraíba prendem suspeito por extorsão e roubo em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV/Natal), com apoio da Polícia Penal do Estado da Paraíba, cumpriram na tarde de quarta-feira (26) um mandado de prisão contra um homem, de 30 anos, pela suspeita da prática dos crimes de extorsão e roubo de veículo.

De acordo com as investigações, o suspeito armado abordou uma vítima que conduzia um veículo, modelo Fiat Strada, de cor prata, no bairro de Igapó, Zona Norte de Natal, no dia 15 de abril de 2024. Sob ameaça e violência, o suspeito obrigou a vítima a desbloquear o celular e realizou uma transferência bancária via Pix para uma conta indicada por ele. Além disso, o investigado subtraiu o celular e o veículo da vítima antes de fugir do local.

Durante as diligências, foi descoberto que o homem já havia sido preso em flagrante no Estado da Paraíba por outro crime. Após a integração entre a Polícia Civil do Rio Grande do Norte e a Polícia Penal da Paraíba, o mandado de prisão foi cumprido e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.