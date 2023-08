PCRN divulga balanço semestral das DEAMs e DEPIDs do RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), por meio do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV), divulgou, nesta quinta-feira (03), um aumento significativo na quantidade de instauração e conclusão de investigações de crimes de violência doméstica e/ou familiar contra mulheres, pessoas idosas e crianças e adolescentes. Os dados comparativos são referentes ao primeiro semestre de 2022 e 2023, e são relativos aos municípios com Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres (DEAMs) e das Delegacias Especializadas de Proteção a Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência (DEPIDs).

De acordo com os dados levantados, houve uma média de aumento de 35,5% de Instauração de Inquéritos policiais para apurar crimes dessa natureza, e 45,5 % de remessas desses procedimentos à Justiça. Os dados se compatibilizam com o aumento de registros de ocorrência, que segundo números da COINE, foram de 31,7%, em relação ao ano passado (6.507 BOs neste ano e 4.939 BOs, em 2022) e ainda um aumento de 27,58%, de chamados através do CIOSP (disque 190), totalizando um registro de 3.330 chamados neste ano e 2.610 no ano passado. Já de janeiro a agosto de 2023, foram registradas 102 prisões.

Municípios que eram desprovidos de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) no ano de 2022, como Assu, Ceará Mirim e Nova Cruz, apresentaram um aumento de mais de 100% de instauração de investigações dessa natureza. Além disso, números expressivos relacionados à remessa de inquéritos à Justiça também foram alcançados pelas DEAMs localizadas nos municípios de Macaíba, Nova Cruz, Caicó, Ceará Mirim e Assú, e algumas chegaram a um aumento expressivo de remessa, como é o caso de Ceará Mirim e Pau dos Ferros, com 244% e 132%, respectivamente.

Ademais, a Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência de Natal (DEPID/Natal) também se destaca com um aumento de 106%, no período sob análise, na instauração de investigações de crimes praticados contra a pessoa idosa em contexto doméstico ou familiar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (SECOMS)