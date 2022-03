PCCR dos servidores da Uern foi sancionado pela Governadora

O Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) do docentes e dos técnicos-administrativos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) foi sancionado, nessa quinta-feira, 24, pela governadora Fátima Bezerra em solenidade realizada no Centro Administrativo, em Natal.

Durante a sanção, a governadora fez um importante discurso sobre a importância da UERN e da valorização de seus servidores. Ela destacou o papel que sempre foi cumprido pela universidade, em especial no interior do RN e era dever do Governo reconhecer e apostar cada vez mais na instituição.

“A UERN é responsável pela formação de mais de 90% dos professores e professoras da educação básica do RN, é só isso já é muita coisa. É uma universidade que nasceu no chão de Mossoró mas que se espalhou pelo estado, que garantiu o acesso ao ensino superior no sertão potiguar”, afirmou Fátima em um discurso emocionante.

Os servidores da Universidade estavam com os salários congelados há mais de uma década, e os PCCRs não implicarão em impacto financeiro para o Estado. Os valores para a implantação dos planos já estão previstos no percentual repassado para a Universidade com a autonomia financeira, conquistada em dezembro de 2021.

“Nos últimos seis meses, estamos colhendo conquistas de anos de lutas de todos que passaram pela Uern, nesses 53 anos da Universidade. Mas isso só tem sido possível graças às digitais dessa governadora professora”, ressaltou a reitora da Universidade, Cicília Maia.

Para a ADUERN, a conquista em definitivo do PCCR representa um marco histórico para toda a comunidade acadêmica, sua transformação em lei garante estabilidade e segurança nas carreiras funcionais, um estímulo e valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da instituição e um reconhecimento a quem dedicou anos da vida à UERN.

“Hoje encerramos um ciclo que se arrastou por anos e damos início a uma nova etapa, que é a da implementação deste PCCR . Desde que nosso primeiro modelo de Plano foi instituído, os professores e professoras da UERN sonham com o PCCR previsto em lei, com segurança jurídica e estímulo para trabalhar”, informou o presidente da ADUERN, Neto Vale.

Participaram do ato os representantes da Reitoria, da Associação dos Docentes da Uern (Aduern), do Sindicato dos Técnicos-Administrativos da Uern (Sintauern), além de secretários de Estado e políticos. As leis que institui os PCCRs dos servidores da Uern foram aprovadas na semana passada, na Assembleia Legislativa.