Pazuello quer força-tarefa para acelerar vacinação no Amazonas

Em Manaus, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse neste sábado (13) que está montando uma força-tarefa para acelerar vacinação ampliada para o público de 50 anos no Estado.

Compõe a força-tarefa o Governo do Amazonas, prefeituras, Ministério da Defesa e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para a vacina ser levada aos bairros e às comunidades mais distantes do interior. A vacinação tocada pela força-tarefa deve começar por Manaus e, logo em seguida, levada ao interior do Estado.

Nesta sexta-feira (12), o ministro Pazuello teve uma reunião com governador do Amazonas, Wilson Lima, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). A avaliação do ministro é que só há uma maneira de frear a pandemia no Amazonas e evitar que chegue aos mesmos níveis nos demais estados, principalmente na região Norte, onde já há registros da nova variante.

“Temos que fazer a vacinação em massa e, nesse primeiro momento, vamos vacinar todos acima de 50 anos. Vamos antecipar as vacinas para o Amazonas, sem tirar nada dos outros Estados”, explicou.