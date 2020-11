Paysandu anuncia contratação de Jefinho

Durante sequência do Campeonato Brasileiro da Série C, o atacante potiguar Jefinho, irá defender o Paysandu Sport Club. A notícia foi confirmada no site oficial do clube, nesta terça-feira, 24.

Assim que desembarcar em Belém, passará pelo teste de COVID-19, sendo também submetido a avaliações físicas e clínicas. Até janeiro de 2021, o atacante vestirá a camisa bicolor.

Nascido no município de Triunfo Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, Jefesson Vieira Eufrazio, de 26 anos, participou de 68 jogos entre 2019 e este ano, sendo titular em 59 partidas. Foi responsável por 29 gols nas últimas duas temporadas, campeão da edição Copa Verde 2019 e artilheiro do Campeonato Potiguar do ano passado, quando vestiu a camisa do Potiguar de Mossoró.