PAX abre inscrições para seleção de cargos com salários de até R$7.200

Com apoio da Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do RN (Fapern), o Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo (PAX) publicou o edital 03/2024 de processo seletivo para cargos de Assessor Técnico; Gerente Executivo Administrativo; Gerente Executivo de Negócios e Secretário Executivo. As remunerações variam entre R$5.500,00 à R$7.200,00. As inscrições vão de 25 de Outubro até 4 de Novembro de 2024.

Localizado no município de Macaíba, o PAX/RN visa promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação e da sociedade no Estado. A instituição tem o propósito de fomentar e apoiar o empreendedorismo e a inovação em prol do desenvolvimento sustentável e da sociedade como um todo. Os recursos orçamentários para o pagamento das remunerações são garantidos pelo Termo de Convênio 01/2024, firmados entre o PAX/RN e a Fapern em 18 de junho de 2024.

A seleção é destinada a candidatos que demonstrem interesse e habilidade para integrar a equipe de gestão, operação e técnica do Parque. As funções têm carga horária semanal de 40 horas, com remuneração bruta de R$7.200,00 para os cargos de Assessor Técnico, Gerente Executivo Administrativo e Gerente Executivo de Negócios, e R$5.600,00 para o cargo de Secretário Executivo.

Para se inscrever, os candidatos devem preencher o Formulário de Inscrição online e anexar os documentos exigidos no edital. O acompanhamento de todos os atos referentes ao processo seletivo é de responsabilidade dos interessados. Todas as informações serão publicadas no site do PAX/RN. Mais informações podem ser encontradas nas redes do PAX/RN.