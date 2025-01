Paulo Sidney assume Diretoria Técnica Comercial da CODERN com vasta experiência em gestão pública

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) terá um novo diretor técnico comercial. Paulo Sidney Gomes Silva assume o comando da estatal trazendo uma trajetória sólida na administração pública, gestão de projetos e políticas voltadas ao desenvolvimento agrário e cooperativismo.

Graduado em Agronomia pela UFERSA, com especialização em Associativismo pela UFRPE, Paulo Sidney também possui mestrado em Gestão e Desenvolvimento de Cooperativas pela Universidade de Sherbrooke (Canadá) e doutorado em Ciências Sociais pela UFRN, com estágio doutoral na França, onde aprofundou seus estudos em Análise de Políticas Públicas.

Sua carreira profissional inclui passagens por órgãos estratégicos no setor público e acadêmico. Iniciou suas atividades na Associação de Apoio às Comunidades do Campo (AACC/RN), onde atuou como coordenador técnico. Entre 2000 e 2002, foi consultor no Projeto de Cooperação Técnica FAO/MDA, contribuindo para a estruturação do sistema de gestão do Programa Nacional de Reforma Agrária.

No INCRA/RN, ocupou cargos de grande relevância, sendo Superintendente Regional de 2005 a 2011. Também foi Delegado Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no RN, onde teve a missão de estruturar as ações do órgão no estado.

Desde 2011, integra o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) como professor efetivo, onde coordenou projetos de incubação tecnológica, qualificação profissional e assessoria técnica a agricultores. Em 2023, assumiu a Direção-Presidência do Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN), consolidando sua expertise na gestão de recursos hídricos e políticas ambientais.

Agora, à frente da CODERN, Paulo Sidney traz sua experiência para fortalecer a logística portuária do estado, impulsionando o desenvolvimento econômico e ampliando a competitividade dos portos potiguares.