Paulo Linhares deve assumir comando do PSD em Mossoró

Por AgoraRN

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra optou por se filiar ao partido União Brasil, liderado pelo ex-senador José Agripino. No entanto, ele preservou sua parceria política com a senadora Zenaide Maia, que assegurou a liderança do PSD em Mossoró para ele.

Allyson tem a intenção de indicar Paulo Linhares, atual presidente do PREVI-Mossoró e proprietário da rádio Difusora de Mossoró, para liderar o PSD. O convite já foi feito a Paulo, que tem experiência como dirigente partidário, incluindo a fundação do PT em Mossoró e a presidência do PSB no município no início do século.

O PSD, que atualmente conta com Ráerio Cabeção, atribui a Paulo a missão de organizar a chapa eleitoral, incluindo alguns vereadores da base do prefeito, para as eleições do próximo ano.