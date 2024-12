Paulinho Freire define secretariado; veja nomes

O prefeito eleito de Natal, Paulinho Freire, confirmou nesta segunda-feira (30), nomes que vão compor a gestão municipal a partir de 2025.

No dia 19 de dezembro ele já havia anunciado os primeiros nomes do secretariado, como Thiago Mesquita na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal; Thiago Marreiros no NatalPrev – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Natal; Criz Vidal na Secretaria de Comunicação; Felipe Alves na Secretaria de Serviços Urbanos; e Sérgio Freire na Secretaria da Casa Civil.

“Acredito que estamos montando uma equipe qualificada para contribuir com a Natal que queremos. Temos muito trabalho pela frente”, comentou Paulinho.

Confira todos os nomes confirmados:

Secretaria Municipal de Governo (SMG): Sérgio Freire

Secretaria Executiva de Acompanhamento Governamental do Município: Marcos Nascimento

Procuradoria Geral do Município (PGM): Celina Lobo

Secretaria Municipal de Tributação (SEMUT): Marcelo Augusto de Oliveira

Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA): Vagner Araújo

Secretaria Municipal de Educação (SME): Aldo Fernandes

Secretaria Municipal de Saúde (SMS): Leidimar Murr

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS): Nina Souza

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU): Jódia Melo

Secretaria Municipal de Turismo (SETUR): Sanclair Solon

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL): Hermes Câmara

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura (SEINFRA): Shirley Menezes

Secretaria Municipal de Habitação Social, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (SEHARPE): Iris Machado

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR): Felipe Alves

Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB): Thiago Mesquita

Secretaria Municipal de Concessões, Parcerias, Empreendedorismo e Inovações (SEPAE): Arthur Dutra

Secretária Municipal da Igualdade Racial, Direitos Humanos, Diversidade, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência (SEMIDH): Luciana Dantas

Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM): Cristina Vidal Bezerra

Fundação Cultural Capitania das Artes (FUNCARTE): Iracy Azevedo

Instituto de Previdência dos Servidores do Município do Natal (NATALPREV): Thiago Costa Marreiros

Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON NATAL): Dina Perez

Companhia de Serviços Urbanos de Natal (URBANA): Carlson Gomes