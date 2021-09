Pau dos Ferros recebe Ministro das Comunicações e Presidente da Funasa que farão entrega de projetos para o Alto Oeste

Na tarde de amanhã (27), às 14h30min, no Ginásio Poliesportivo Vereador Milton França, no bairro Riacho do Meio, a prefeita Marianna Almeida recebe o Ministro das Comunicações – MCOM, Fábio Farias, o presidente da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, Miguel Marques e o Superintendente Estadual da FUNASA, Pablo Tatim que, em parceria, realizarão evento conjunto de entrega de projetos para a região do Alto Oeste Potiguar.

Na ocasião, será inaugurada a primeira estação de televisão digital de uso compartilhado no país, além disso, durante a cerimônia será assinado Termo Aditivo, possibilitando o ingresso do CONSOP – Consórcio Público Regional de Saneamento do Alto Oeste Potiguar em um convênio, cujo objetivo é a construção de aterros sanitários que atendam à demanda da região. Por meio desse instrumento a Funasa repassará R$ 19.800.000,00 para o Governo do Estado realizar as obras em parceria com o Consórcio. Só no Oeste Potiguar serão beneficiados 44 municípios e mais de 300 mil cidadãos.

No evento também será entregue o certificado de conclusão de 12 obras de engenharia que beneficiaram 10 municípios potiguares. Os projetos concluídos atendem a milhares de cidadãos norte-rio-grandenses nas áreas de saneamento básico e acesso à água e foram financiados com recursos da Funasa, entidade vinculada ao Ministério da Saúde, que repassou aos municípios o valor total de R$ 9.568.587,51.

Assecom