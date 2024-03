Pau dos Ferros recebe Casa Lar regionalizada para crianças e adolescentes

A secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Iris Oliveira, está Pau dos Ferros em agenda institucional e participou hoje (15), da abertura da Casa Lar para acolhimento de crianças e adolescentes no município, em solenidade realizada no auditório da UERN.

A Casa Lar será vai atender crianças e adolescentes em situação de violação de direitos de 47 municípios. A SETHAS é responsável pela política estadual de Assistência Social do Governo Estadual. Entre suas atribuições está a orientação e apoio técnico aos municípios na execução de serviços socioassistenciais de média e alta complexidade.

Desde segunda-feira (11), a SETHAS realiza a formação técnica para as equipes municipais da Assistência Social sobre o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes Regionalizado Pau dos Ferros, em parceria com as Aldeias Infantis SOS Brasil.