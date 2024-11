Patu ganhará agência da Caixa Econômica Federal

A governadora Fátima Bezerra participou, nesta terça-feira (5), da assinatura do contrato de cessão do terreno onde será construída a agência da Caixa Econômica Federal, do município de Patu, firmado entre o município e o banco do Governo Federal. Para a construção da agência, a prefeitura de Patu vai investir RS 200 mil e a CEF investirá RS 1.2 milhão. A previsão de inauguração da agência é julho de 2025.

“Hoje é um dia de muita felicidade, por mais uma ação do Governo Federal, estamos celebrando a realização de um sonho: a chegada da agência da Caixa Econômica Federal em Patu”, disse a governadora Fátima Bezerra.

Segundo o prefeito de Patu, Rivelino Câmara, esta era uma luta que o município travava desde 2017. “Vencemos toda a burocracia e, não só para Patu, mas para toda a região, isso significa desenvolvimento econômico”, afirmou. Ainda de acordo com ele, ao redor do município, outros quinze municípios e mais de 100 mil habitantes serão beneficiados.

O superintendente de Rede da CEF, Tiago Pereira, destacou que a chegada de uma agencia do banco em qualquer município, causa um grande impacto social, uma vez que a Caixa é o principal agente de Políticas Públicas do Governo Federal. “Vamos focar em um trabalho gigantesco, tanto no âmbito comercial, quanto no âmbito social”, disse.

A nova agência atenderá as demandas locais e servirá como importante centro de serviços para a região Médio Oeste, representando um marco significativo para o desenvolvimento econômico social da região.

Também estiveram presentes no ato da assinatura o vice-governador, Walter Alves, o secretário adjunto do Gabinete Civil, Ivanilson Maia, o secretário adjunto da SIN, Gaspar Andrade, deputado federal Fernando Mineiro, os deputados estaduais, Divaneide Basílio e Bernardo Amorim, o presidente da Caern, Roberto Sérgio, o prefeito eleito de Patu, Ednardo Moura.