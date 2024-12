Patrocinadora pagará parte do salário de Oscar, e São Paulo “aumenta” receita

CNN Brasil

O São Paulo não arcará integralmente com o salário de Oscar. Isso porque o clube acertou com a sua patrocinadora máster, a Superbet, que a empresa pague parte dos vencimentos do reforço, segundo apuração da Itatiaia.

O valor não será abatido dos pagamentos pelo patrocinador do clube. Serão cifras adicionais disponibilizadas ao Tricolor.

De acordo com publicação inicial do site MKT Esportivo, o salário de Oscar no São Paulo será de R$ 24 milhões anuais, e a casa de apostas bancará R$ 12,5 milhões, pouco mais da metade.

Portanto, o Tricolor considera um acréscimo de aproximadamente R$ 12,5 milhões aos R$ 52 milhões anuais pagos pela empresa, totalizando R$ 64,5 milhões em verbas de patrocínio.

Apenas com o valor pago anualmente, o São Paulo tem o sexto maior patrocínio do Brasil, atrás de Atlético-MG, Vasco, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Com o acréscimo da verba disponibilizada para a chegada de um reforço — no caso, o meia Oscar — o clube ultrapassa o Galo e ainda fica atrás do Cruzmaltino em relação aos ganhos com a patrocinadora.

CEO agita torcedores do São Paulo

Em postagens, páginas são-paulinas nas redes sociais pedem que a Superbet ajude o São Paulo a contratar o argentino Paulo Dybala, que entrou no radar tricolor.

CEO da empresa, Alexandre Fonseca fez trocadilhos com a situação. Em um post, ele comentou: “Meus amores, entendam o seguinte: quem define quem o clube vai trazer ou não é o presidente Julio Casares. Nós somos apenas torcedores com um pouco mais ‘Dy Bala”.