Patrocinadora do Corinthians se pronuncia após ficar fora de lista de casa de apostas regularizadas

ESPN Brasil

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, se pronunciou pela primeira após ficar fora da lista de bets autorizadas para operar no Brasil.

Em nota oficial divulgada na noite desta segunda-feira (7), a casa de aposta afirmou que tem autorização validada pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para funcionar inicialmente por cinco anos. No entanto, a empresa ainda carece de novas liberações para atuar em âmbito nacional.

”O Grupo Esportes da Sorte tem autorização de funcionamento confirmada e validada pela LOTERJ e, portanto, obtém aval da autarquia para funcionamento por um prazo inicial de 05 (cinco) anos”, diz trecho do comunicado.

”Pleiteia, em adição, a licença da SPA/MF, e aguarda, nos próximos dias, deferimento de mais uma licença após recurso administrativo, dado o estrito cumprimento de todo rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias”, garante a empresa.

A Esportes da Sorte ainda não consta na lista do Governo Federal das casas de apostas autorizadas a operar no Brasil e tem até quinta-feira, dia 10, para regularizar sua situação com a SPA-MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda) e ser liberada para operar. Caso contrário, não poderá seguir como parceira de camisa do Corinthians.

Segundo apurou a ESPN, o Corinthians vai esperar que a casa de apostas tenha todas as licenças para voltar a operar. No entanto, nos bastidores, o clima no clube já é mais pessimista do que otimista.

A situação tem um impacto importante até para Memphis Depay, grande contratação da equipe paulista para a reta final da temporada, que tem boa parte de seus vencimentos pagos pela Esportes da Sorte. Se a empresa não honrar seu contrato, o clube precisará buscar alternativas.

O Corinthians já quitou todos os salários de outubro do elenco na última sexta-feira (4), incluindo o do astro holandês. Isso dá tempo ao clube para estudar os próximos passos em caso de problema com a Esportes da Sorte.

No contrato com a casa de aposta, o Corinthians está protegido por uma multa de R$ 100 milhões, segundo noticiou o UOL. O cenário com a Esportes da Sorte se tornando impedida de operar no Brasil, contudo, torna todo o futuro incerto.

Também segundo apurou a ESPN, o Corinthians já foi procurado por outras duas empresas, que se apresentaram como interessadas a assumir o espaço da Esportes da Sorte, com contrato em valores semelhantes, incluindo o “pacote” Memphis Depay.

O Corinthians acertou em julho com a Esportes da Sorte um contrato para três anos e um investimento total de R$ 309 milhões, sendo R$ 57 milhões que acabaram direcionados para o contrato do holandês. A empresa também estampa sua marca na camisa do futebol feminino alvinegro, futsal e basquete.

Das duas empresas que se apresentaram ao Corinthians, uma também é do segmento de apostas – essa já na lista de bets liberadas para operar no Brasil. A segunda é de outro ramo de atuação.

Os salários no Corinthians são pagos no quinto dia útil de cada mês. Embora arque com parte dos vencimentos de Memphis Depay, a Esportes da Sorte não paga nada diretamente ao atacante. O dinheiro vai para o clube, que repassa ao holandês.

Veja abaixo a nota oficial divulgada pela Esportes da Sorte:

O Grupo Esportes da Sorte tem autorização de funcionamento confirmada e validada pela LOTERJ e, portanto, obtém aval da autarquia para funcionamento por um prazo inicial de 05 (cinco) anos.

Pleiteia, em adição, a licença da SPA/MF, e aguarda, nos próximos dias, deferimento de mais uma licença após recurso administrativo, dado o estrito cumprimento de todo rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias.

O Grupo Esportes da Sorte reforça seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, fazendo coro pelo mercado legal e idôneo, visando a proteger os interesses dos apostadores e primando por uma indústria séria e transparente.