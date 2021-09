Índia Nauany “Passei a ter orgulho da minha ancestralidade”

O sinal de telecomunicações é limitado na Aldeia Bananal, zona rural de Peruíbe, onde Nauany Pótu-Coereguá Gomes Pires, hoje com 18 anos, mora com os pais e dois irmãos mais novos. Filha de educadora, ela conta que praticamente nasceu dentro da escola da aldeia. Fez ensino infantil e uma parte do ensino fundamental tendo a mãe e os tios como professores, todos também moradores da comunidade indígena mais antiga da Baixada Santista.

Aos 11 anos, para dar seguimento à educação e cursar o ensino fundamental, a garota indígena da etnia tupi embarcou numa jornada diária de 1h30 de transporte até a escola, localizada na região urbana de Peruíbe. Nesse período, ela, que ainda era uma criança, precisou se adaptar a uma modalidade de educação que não incluía aula de língua indígena, de caça, pesca e artesanato e, o mais difícil, o constante preconceito por suas origens indígenas.

“Para uma criança de 11 anos era difícil. Eu tinha vergonha e parei de usar colar e brincos. Hoje eu penso diferente. Cursei ensino integral na escola técnica e lá eles cultivavam a diversidade. Daí eu me reencontrei e passei a ter muito orgulho da minha ancestralidade, das minhas raízes e fui me recuperando”, conta.

Em sua trajetória, foram muitos os momentos em que Nauany precisou ser resiliente para continuar estudando, tendo que driblar as dificuldades de acesso à internet, subindo morros ou ficando em pé no meio da estrada, além da distância da aldeia até a cidade. Mas ela não desistiu, pois entende a educação como uma oportunidade para que crianças, adolescentes e jovens se desenvolvam e estejam protegidos das diversas formas de violência.

O incentivo à educação é um dos focos da iniciativa Crescer com Proteção realizada pelo UNICEF, em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Agenda Pública e o Instituto Camará Calunga, em oito municípios da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo: Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente e Peruíbe, onde Nauany vive. O objetivo é fortalecer a prevenção e o enfrentamento das diversas formas de violência contra crianças e adolescentes por meio do incentivo à educação, à inclusão de meninas e meninos no mercado de trabalho e à participação dos adolescentes e jovens na construção de políticas públicas.

Transformar a vida das pessoas é um sonho que Nauany nutre desde pequena. Inspirada no exemplo do avô, que era cacique e pajé da aldeia, a menina decidiu que seria médica para ajudar a comunidade. E não é para menos que a alegria parece transbordar de um coração acelerado quando ela comenta sua aprovação no vestibular de medicina.