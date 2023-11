Participação da Uern no Go!RN estabeleceu parcerias e deve alavancar projetos de empreendedorismo e inovação

Agecom Uern

Além da Uern posicionada entre as principais instituições de ciência, tecnologia e inovação do estado, do conhecimento adquirido e das parcerias firmadas, a reitora Cicília Maia avaliou o Go!RN como uma injeção de “entusiasmo e motivação”. O evento terminou neste sábado (04), no Centro de Convenções de Natal.

“Estar nesse ambiente nos instiga a olhar e associar a área acadêmica ao espírito inovador, tecnológico e empreendedor. Precisamos cultivar esse olhar, vendo além das quatro paredes da sala de aula. É essa visão que queremos que a Agência Uern Inova estimule cada vez mais”, avaliou a reitora.

“O Go!RN desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do estado, atuando como um impulsionador do progresso econômico e social. A edição de 2023 representou um avanço significativo em relação a anterior. Tenho convicção de que ele cumpriu com sucesso o propósito e estabeleceu um caminho sólido para as próximas edições. A participação ativa da Uern, bem como de outras ICTs, empresas e governo em um evento de tal magnitude possibilitou o estabelecimento de parcerias estratégicas. Isso pode resultar em colaborações para pesquisa e desenvolvimento, oportunidades de estágio para estudantes, programas de capacitação e muito mais. Estamos ansiosos pelo Go!RN 2024”, concluiu o vice-reitor Chico Dantas.

Neste segundo e último dia de evento, a professora Cíntia Freitas, diretora da Uern Inova, participou do “ELI Summit RN”, no Espaço Impacto Social, com o objetivo de dar visibilidade aos ecossistemas locais de inovação do RN, além de trazer painéis com temas relevantes. Cíntia participou do painel com o tema “O Papel da Legislação no Fortalecimento do Ecossistema Local de Inovação”.

Para o professor Sebastião Alves, do Departamento de Informática, tutor do PET de Ciência da Computação, o único problema no Go!RN foi não conseguir fazer tudo que gostaria, pois muitas atividades aconteciam ao mesmo tempo. Ele contou que a comitiva de 23 alunos de graduação de Ciência da Computação concluiu o evento com muitos contatos e possibilidades de parcerias para desenvolvimento de projetos.

Pela Uern Natal, o professor Raul Paradeda, do Departamento de Ciência da Computação, festejou a grande movimentação atraída ao stand onde os alunos expunham projetos em robótica. “Trouxemos dois experimentos: uma interação com robô social que joga o jogo da memória, enquanto conversa com a pessoa; e outro, que é um carrinho robô”, contou. No mesmo espaço onde familiarizava pessoas de todas as idades com a inteligência artificial, o stand da Uern Natal apresentava aos jovens o curso de Ciência da Computação, bem como todos os outros oferecidos no Campus da Uern em Natal.

Quem também avaliou o evento positivamente foi a professora Érica Louise, da Faculdade de Enfermagem do Campus Central. Ontem (03), ela ministrou palestra no no Heralthtechs, com o tema “Startup HealthTech: Inovação Aberta na saúde, um novo caminho para transformação do cenário brasileiro”, falando sobre open inovation, que é inovação aberta no setor saúde, trazendo as principais tendências de mercado para o Brasil. Dentro da Uern, ela faz parte de uma série de atividades na área de inovação e empreendedorismo e destacou que participar do Go!RN foi essencial. “A Uern tem uma grande raiz, para essa construção da inovação e do empreendedorismo”, enfatizou.